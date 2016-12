Sul social network il tag "defalco" spopola. Molti lo ammirano a tal punto da essere un modello: "E' l'Italia migliore. Quella onesta che non si mette in mostra. Che viene fuori per caso. Più che eroi, esempi di serietà. Per tutti". Peccato, scrive qualcuno, che di personaggi ligi al dovere come lui non se ne trovino tutti i giorni: "E' lui l'Italia vera. Ma perché l'Italia vera non si trova mai dove dovrebbe essere?". Agli internauti è piaciuta la sua decisione: "Grande freddezza e sangue freddo. Non un eroe ma un professionista come dio comanda". E c'è anche chi fa una battuta: "Averlo conosciuto prima avremmo affidato il governo tecnico a De Falco".

Il confronto tra il comportamento di Schettino e quello di De Falco viene subito chiamato in causa: "Nell'Italia degli Schettino e dei De Falco voglio essere una De Falco". Quella telefonata e il clamore suscitato fa scaturarire a un altro utente di Twitter una triste considerazione: "Sembra strano meravigliarsi di ciò che dovrebbe essere normalità! Ma essendoci tanti Schettino, un De Falco sembra un eroe". E' come se l'atteggiamento dell'ufficiale della Capitaneria di Porto avesse avuto come effetto quello di far riflettere gli italiani: "Chissà quanti 'De Falco' anonimi ci sono in questo Paese... e quanti 'Schettino' noti", scrive un altro su Twitter.

Un altro tag che va forte è una frase dello stesso De Falco: "vadaabordoc.". Un'esortazione, un grido intimidatorio che ha colpito il popolo della rete. Quella frase che ordina a Schettino di fare ritorno subito sulla Costa Concordia "dovrebbe essere detta a tutti quelli che nella vita di ogni giorno dicono 'non è un problema mio'", chiosa un altro iscritto a Twitter.

Non è da meno nell'applaudire il senso del dovere mostrato da De Falco nemmeno il social network Facebook. Già si contano diverse pagine che alcuni fan hanno dedicato all'ufficiale della Capitaneria di Porto di Livorno. Scrive una donna che è appena diventata sua fan: "Comandante De Falco: l'Italia ha bisogno di uomini come lei".