Area C, confermato calo ingressi

- Il potere deterrente del ticket da 5 euro sembra avere funzionato anche oggi. Al secondo giorno di attività di Area C, la congestion charge di Milano che obbliga quasi tutti gli automobilisti in ingresso alla Cerchia dei Bastioni al pedaggio, si conferma il calo degli ingressi in centro. Dai 43 varchi, tra le 7.30 e le 12, sono transitate 17.443 auto in meno, pari a un calo del 32,1% degli ingressi rispetto a martedì scorso.