Concordia,aperti varchi nello scafo

08:45

- Procede il lavoro dei soccorritori sulla Costa Concordia alla ricerca dei dispersi. Gli incursori della Marina hanno piazzato cariche di esplosivo sulla nave per aprire dei varchi sul relitto e permettere ai sommozzatori di raggiungere zone dell'imbarcazione non ancora ispezionate. Saranno aperti quattro varchi, sia nella parte immersa che in quella sopra il livello del mare.