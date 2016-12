Costa,mamma dispersa:sono disperata

00:34

- In attesa di notizie dalla Toscana, la madre di Daiana, la bimba riminese di 5 anni dispersa insieme al padre, William Arlotti di 36 anni, nel naufragio della Costa Concordia, si trincera dietro un silenzio carico di angoscia. "Non vorrei parlare adesso - ha detto Susy Albertini, 28 anni, ex moglie di Arlotti - Sono disperata. Ora non so proprio dove sbattere la testa".