Sofri,vedova Calabresi: cambia poco

21:07

- "Ormai da molto tempo nessuno era più in carcere per l'omicidio di mio marito e questo passaggio non cambia i miei sentimenti". Così la vedova del commissario Luigi Calabresi, Gemma Capra, commenta la liberazione di Adriano Sofri. "Ho sempre creduto - aggiunge - che la verità e la giustizia sarebbero state il risarcimento più grande: siamo riusciti a ottenerle entrambe".