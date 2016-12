Costa, forse morta donna dispersa

14:05

- Potrebbero aumentare le vittime del naufragio della Costa Concordia. Maria Grazia Trecarichi, data come sopravvissuta, "potrebbe essere morta". Lo ha detto il marito Elio Vincenzi. Le ultime parole della donna, che non sapeva nuotare, sono state: "Stiamo scivolando verso il mare". "Mi dicono addirittura che mia moglie è viva ma se fosse così - spiega Vincenzi - non si spiegherebbe il suo silenzio".