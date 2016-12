Giglio, Costa Concordia si muove

12:00

- Alta tensione attorno alla Costa Concordia. A causa del mare grosso, la nave ha cominciato infatti a muoversi dalla posizione in cui si era incagliata. Il coordinamento dei soccorsi ha sospeso le ricerche e fatto evacuare i sub dei vigili del fuoco e delle capitanerie. Al momento l'imbarcazione si è spostata di 9 centimetri sulla verticale e 1,5 in orizzontale.