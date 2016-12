foto Ansa 12:30 - La magistratura di Monza ha emesso un provvedimento di arresto per l'ex assessore regionale e attuale consigliere Pdl Massimo Ponzoni. L'accusa è di bancarotta nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della società Pellicano. Ponzoni in questo momento sarebbe all'estero per lavoro. Arrestati anche Franco Riva, ex sindaco di Giussano, Antonino Brambilla, vice presidente della Provincia di Monza, Rosario Perri, ex assessore provinciale. - La magistratura di Monza ha emesso un provvedimento di arresto per l'ex assessore regionale e attuale consigliere Pdl Massimo Ponzoni. L'accusa è di bancarotta nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della società Pellicano. Ponzoni in questo momento sarebbe all'estero per lavoro. Arrestati anche Franco Riva, ex sindaco di Giussano, Antonino Brambilla, vice presidente della Provincia di Monza, Rosario Perri, ex assessore provinciale.

Sono stati i militari della Guardia di finanza ad eseguire i provvedimenti di arresto nell'ambito del caso Pellicano. Brambilla era già stato coinvolto nell'inchiesta Mani pulite. Tra i destinatari dei provvedimenti c'è anche un imprenditore, Filippo Duzzoni.



Per tutti gli arrestati le accuse vanno dalla bancarotta alla corruzione in relazione all'approvazione del Pgt (Piano di governo del territorio) dei Comuni di Desio e Giussano. Avviate anche perquisizioni in Regione e al Comune di Desio.