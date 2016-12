Concordia, un italiano tra vittime

foto Ap/Lapresse 21:05 - Sono di nazionalità italiana e spagnola i due anziani trovati morti nel pomeriggio all'interno della Costa Concordia. Le ultime due vittime del naufragio recuperate dai soccorritori erano passeggeri della nave da crociera: sono l'italiano Giovanni Masia, 86 anni, e lo spagnolo Gual Guillermo, 68enne. - Sono di nazionalità italiana e spagnola i due anziani trovati morti nel pomeriggio all'interno della Costa Concordia. Le ultime due vittime del naufragio recuperate dai soccorritori erano passeggeri della nave da crociera: sono l'italiano Giovanni Masia, 86 anni, e lo spagnolo Gual Guillermo, 68enne.

Giovanni Masia è sardo, di Portoscuso. Il pensionato era stato dato per disperso dal figlio Claudio, 49 anni, rimasto in Toscana per cercarlo. Scampato al naufragio, Claudio era riuscito a mettere sulle scialuppe la moglie, i figli di 8 e 13 anni e la mamma, Giuseppina Puddu, di 83. Quando era tornato a prendere il padre, purtroppo non c'era più.