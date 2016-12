Costa,"altre 48 ore per salvataggi"

14:18

- Ancora 48 ore saranno impiegate per le operazioni di soccorso dopo il naufragio della Costa Concordia, poi si passerà al recupero del combustibile della nave. "La priorità è salvare le vite umane" ha detto il responsabile del progetto anti-inquinamento marino del ministero dell'Ambiente (Castalia), Lorenzo Barone. In ogni caso, ci sono "le navi del ministero dell'Ambiente pronte a intervenire" in caso di emergenza per la tutela ambientale.