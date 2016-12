Meteo: temperature in picchiata dovunque

foto Tgcom24 Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:28 - Le temperature sono in picchiata su tutta Italia in queste ore, con nebbie fitte che si sono formate in Valpadana e qualche pioggia solo tra la Calabria e le isole. La massa d’aria gelida sui Balcani lambisce infatti anche la nostra penisola portando un sensibile calo termico, con forti gelate al Centronord. - Le temperature sono in picchiata su tutta Italia in queste ore, con nebbie fitte che si sono formate in Valpadana e qualche pioggia solo tra la Calabria e le isole. La massa d’aria gelida sui Balcani lambisce infatti anche la nostra penisola portando un sensibile calo termico, con forti gelate al Centronord.

La nebbia che questa mattina è scesa su tutta la Valpadana potrà risultare persistente anche nelle ore centrali della giornata, con foschie e cielo grigio su tutta la pianura.



Nubi e piogge sparse invece sulla bassa Calabria, su Sicilia e Sardegna meridionale, con quota neve intorno a 1000 metri. Bel tempo in tutto il resto dell’Italia, ma con più nuvole nella prima parte della giornata sul medio Adriatico e, in serata, tra Liguria e basso Piemonte.



Temperature massime in calo di 2-4 gradi ovunque. Venti di Tramontana da deboli a moderati su basso Adriatico e Ionio.



Questa ondata di freddo colpirà il nostro Paese fino a metà della prossima settimana, poi da mercoledì l'alta pressione farà alzare le temperature riportandole nelle medie stagionali.