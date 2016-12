- La tragedia della Costa è rimbalzata anche sui social network, Facebook in particolare. Qualcuno lo ha sfruttato per esprimere il proprio cordoglio per il disastro, qualcun altro come piattaforma per tenersi aggiornati sugli sviluppi delle operazioni di salvataggio. Due giornalisti hanno aperto un gruppo ("") per tutti coloro che vogliono ritrovarsi, raccontare le loro storie, e cercare informazioni sui dispersi.

Per esempio è nato il gruppo "Costa Concordia Survivor's friends", sorto "per dare notizie e ricevere notizie sull'equipaggio del Costa Concordia". Qui si susseguono aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, tra voci e smentite, citando spesso gli organi di informazione. Ci sono anche diversi membri stranieri, che chiedono insistentemente notizie di loro amici che non riescono a trovare, domandando se magari i telegiornali italiani ne abbiano parlato. Qualcuno ha passato tutta la giornata di ieri davanti al computer aspettando buone notizie. In alcuni casi non sono arrivate e allora non resta, come scrive qualcuno, che incrociare le dita ("cross fingers").

Nel gruppo "Costa Crociere Cruise staff" si cercano notizie sui membri dell'equipaggio e si condividono foto di dispersi. Anche qui si avverte la tensione per quelli che mancano all'appello, ma a tratti c'è anche spazio per sfogare la propria gioia, come per Manrico Giampetroni, uno degli ultimi ritrovati. Amici e conoscenti, appresa la notizia, hanno riempito la bacheca di messaggi: "Grande Manrico!", "Grazie a Dio ti hanno trovato!".

Infine è nato il gruppo "Costa Concordia Tragedy †". Qui, per lo più, c'è spazio per i video che arrivano ad aggiornare la situazione e per il dolore di chi si sente coinvolto, anche solo per un sentimento di umana solidarietà.