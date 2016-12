Roma, violenze su taxi circolanti

12:11

- Atti di violenza questa mattina a Roma durante il presidio dei tassisti. Al passaggio delle auto bianche in servizio, i manifestanti hanno lanciato oggetti e urlato "Vergogna!". Per insultare un collega che lavorava, alcuni tassisti hanno inoltre invaso per qualche minuto via del Corso, bloccando il traffico. Divelto dalla carrozzeria di un'auto in servizio il numero della licenza.