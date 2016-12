foto LaPresse Correlati Napoli, i tassisti occupano Piazza del Plebiscito 23:47 - Questa mattina, dalle nove, i tassisti liberi dal servizio organizzeranno un presidio sotto Palazzo Chigi "per avere una smentita delle voci uscite sulla bozza del governo che riguardano le liberalizzazioni dei taxi e per essere al più presto convocati". Lo annuncia il presidente di Unica-Cgil, Nicola Di Giacobbe. "I tassisti - aggiunge - nella notte interromperanno le assemblee nei posteggi per garantire il servizio". - Questa mattina, dalle nove, i tassisti liberi dal servizio organizzeranno un presidio sotto Palazzo Chigi "per avere una smentita delle voci uscite sulla bozza del governo che riguardano le liberalizzazioni dei taxi e per essere al più presto convocati". Lo annuncia il presidente di Unica-Cgil, Nicola Di Giacobbe. "I tassisti - aggiunge - nella notte interromperanno le assemblee nei posteggi per garantire il servizio".

Disagi a Milano

Una serie di proteste spontanee dei tassisti che dal pomeriggio di giovedì si riuniscono in veloci assemblee nei parcheggi dei taxi per parlare di liberalizzazioni delle licenze e tariffe ha creato numerosi disagi a Milano. In particolare le iniziative hanno allungato i tempi di attesa alla Stazione Centrale e all'aeroporto di Linate. "Sono manifestazioni spontanee che non durano più di una decina di minuti - ha spiegato Salvatore Luca, dirigente della Categoria Taxi dell'Unione Artigiani -. I tassisti cercano anche di spiegare ai passanti e ai clienti i loro punti di vista".



Servizio sospeso a oltranza a Torino

Dal tardo pomeriggio di giovedì è praticamente impossibile trovare un taxi a Torino: gli autisti, dopo un'assemblea spontanea all'aeroporto di Caselle, hanno deciso una mobilitazione di protesta ad oltranza contro il decreto sulle liberalizzazioni. Le centrali di chiamata 5737 e 5730 sono aperte ma gli operatori non possono soddisfare le richieste dei clienti e li limitano a informarli che il servizio è sospeso. Sono garantite soltanto le corse per i servizi urgenti, come, ad esempio, per il trasporto dei pazienti in cura day hospital o dei disabili.



Napoli, delegazione ricevuta in Prefettura

Una delegazione della Consortaxi, sindacato dei tassisti, è stata ricevuta in Prefettura a Piazza Plebiscito, occupata da oltre 500 taxi per protesta contro le liberalizzazioni. "Ci è stato chiesto di liberare la piazza ma noi da qui non ci muoviamo fino a quando non avremo risposte", dichiarano i tassisti che presidiano Piazza Plebiscito. Consortaxi ha chiesto che la Prefettura sottoponga al governo e alle istituzioni locali le proprie istanze.