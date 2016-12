foto LaPresse Correlati Colosseo, aperta un'inchiesta sull'accordo con la Tod's 17:53 - "Lo sponsor per i lavori di restauro del Colosseo da parte del Gruppo Tod's non è una operazione commerciale". Lo ha ribadito Diego Della Valle nel corso di una conferenza stampa dove ha annunciato che per il momento non intende ritirarsi dall'operazione ma che aspetterà l'esito delle verifiche e degli accertamenti da parte delle autorità.



Della Valle ha inoltre riferito che la prima tranche del finanziamento di 10 milioni di euro come sponsor da parte del Gruppo Tod's è già stata versata ed è a disposizione del Ministero per l'avvio dei lavori.

"Sono orgoglioso di poter fare questa operazione - ha poi aggiunto nel corso della conferenza - che rappresenta un bene per il Paese e vi assicuro che non c'e' nessuna contropartita. E' una buona operazione per il Paese e mi auguravo che fosse da apripista per altre aziende italiane. Certamente tutte queste polemiche non aiutano ad avvicinare altri gruppi e anche investitori stranieri". "Non vogliamo che si pensi - ha spiegato ancora - che dietro quello che è solo un gesto di riconoscenza per il Paese ci sia uno scambio commerciale".



Della Valle ha quindi illustrato le clausole del contratto di sponsorizzazioni dei lavori del Colosseo chiarendo che il Gruppo Tod's può solo avere l'esclusiva nel raccontare gli stessi lavori di restauro. E' inoltre prevista l'istituzione di una onlus che avrà la durata di 15 anni, senza fini di lucro, che dovrà favorire l'acceso al Colosseo a giovani e anziani, assicurare i servizi per l'accesso ai disabili e se ci fosse un guadagno questo andrà destinato ad altri lavori di restauro di monumenti romani.



"Non ci sarà alcuna promozione - ha assicurato Della Valle - quello che è stato detto sono solo stupidaggini. In tanti anni di lavoro quello che è successo è una cosa incredibile perché costruita davvero sul nulla. Le carte del contratto sono pubbliche e chiunque può prenderne visione. Credo che oggi il ruolo dell'imprenditore non debba piu' essere solo quello di fare il proprio mestiere ma debba considerarsi al servizio del Paese". Diego Della Valle, nell'esprimere fiducia per le inchieste in corso, auspica che i risultati possano essere "rapidi" per poter decidere se proseguire con la sponsorizzazione.



Questa mattina il ministro per i Beni e le attività Culturali, Lorenzo Ornaghi, aveva detto ai giornalisti che, dopo aver saputo che Della Valle era intenzionato a recedere il contratto per il restauro del monumento, aveva invitato l'imprenditore ad aspettare.