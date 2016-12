Sciopero taxi, Passera: no comment

19:00

- Il ministro per lo Sviluppo Economico, Corrado Passera, non commenta lo sciopero indetto dai tassisti per il 23 gennaio. "Non lo so, non ho commenti", ha detto Passera lasciando l'Aula della Camera. Lo protesta dei tassisti è stata decisa in relazione alla mancata convocazione del governo per discutere i provvedimenti annunciati in tema di liberalizzazione del settore.