La Procura di Bari: "Il cadavere è di Straccia"

Sul cadavere - afferma la procura - "sono stati conferiti incarichi di consulenza ad elevato livello di specializzazione per l'esame autoptico e tossicologico. E' stato anche disposto l'esame del Dna per corroborare l'identificazione".



"I consulenti - viene sottolineato nel comunicato - hanno avuto termini dai trenta ai sessanta giorni, per cui non è possibile avanzare prima del deposito delle relazioni ipotesi giuridicamente apprezzabili". Le indagini della procura di Bari vengono compiute "in stretto collegamento con la Procura di Pescara".