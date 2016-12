foto Dal Web

- Avrebbe commesso tre rapine a Scalea ai danni di altrettanti distributori Maicon Oliva, il calciatore della Vibonese di origini brasiliane arrestato dai carabinieri. In casa trovati un passamontagna e poco più di mille euro in contanti che sarebbero parte del bottino. Sequestrato anche il coltello che Oliva avrebbe utilizzato per compiere le rapine e gli abiti indossati dal calciatore nel momento in cui ha commesso i colpi.