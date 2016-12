Corte Conti,dubbi su lotta evasione

13:17

- L'arresto per gli evasori fiscali è rimasto "per lo più inapplicato o ha avuto risultati del tutto insoddisfacenti e talvolta anche controproducenti". Ad affermarlo è la Corte dei Conti, che nel 2012 avvierà una specifica indagine per verificare la concreta applicazione e gli eventuali "punti di debolezza" delle manette agli evasori.