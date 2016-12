"Dopo il polverone dei giorni scorsi ho voglia di urlare che sono stanca, allibita dall'ignoranza, ipocricità e bigottismo di questo Paese, tutti pronti in questo Stato a difendere e proteggere i pentiti di mafia, subito pronti a riabilitare un pedofilo mettendolo in libertà dopo 4 mesi, è il popolo del Grande fratello e dell'Isola deifamosi, è un popolo manipolato dalla Chiesa, un popolo che cura i tossicodipendenti e gli alcolisti in apposite strutture pagate da noi contribuenti.



E' un popolo dove il pregiudizio la fa da padrone, siamo donne vanitose noi dalle protesi incriminate, donne che, per malattia o vanità, è giusto che ora paghino il dazio ammalandosi, mentre chi ha sbagliato ancora una volta ne esca impunito quasi abbia fatto bene,se ascoltiamo l'opinione pubblica.



Io auguro a queste persone che puntano il dito di non dover mai avere bisogno di una comunità, di non dover mai avere bisogno di una protesi per le gambe o per il cuore,perché ora le protesi incriminate sono protesi per il seno ma visto com'è semplice per il nostro paese mettere in commercio morte e malattia,direi a queste persone di comprarsi un Rosario e pregare che questo male non capiti a loro..



La chirurgia plastica e' una scienza medica approvata e praticata, aggiungo, questi medici sono pagati fior di quattrini. Cosa si permette affare allora di far loro guadagnare così tanto se poi il loro giuramento viene pronunciato solo per lucro? Vietiamoli allora tali interventi,si scegliessero pure un'altra specializzazione....ah no,dimenticavo...siamo l'Italia.



Uscite dal pregiudizio e guardate in faccia la realtà,non si tratta di tette finte,passatemi il termine,si tratta di norme,si tratta si sanità...Aprite gli occhi per cortesia...dobbiamo esigere di più da questo paese quando si tratta di salute..ma d'altra parte siamo così attirati dal male che ormai staremmo male senza,e allora ad esempio,tutti piuttosto ad ascoltare un Michele Misseri che in sella alla sua bicicletta se ne va in giro a raccontare come ha ammazzato la nipote.



Questo e' il mio Paese...Salute!!

Anna