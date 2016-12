Savina Caylyn, il marinaio Antonio Verrecchia: pagato un riscatto

foto Olycom

- "So che è stato pagato un riscatto, ma non ne conosco l'importo". Così ha affermato Antonio Verrecchia, marittimo in forza alla Savina Caylyn, l'imbarcazione sequestrata al largo della Somalia e i cui membri dell'equipaggio sono stati liberati poco prima di Natale. Verrecchia è giunto poco fa a Gaeta dove ad attenderlo c'erano decine di concittadini oltre al sindaco Antonio Raimondi che ha organizzato una festa in suo onore.