Concetta a Tgcom24: "Odio Sabrina"

"Odio Sabrina per il male che ha fatto a Sarah e a tutti noi, ma Dio e io stessa come cristiana proviamo misericordia, in quanto ogni persona che commette un'azione grave può essere recuperata se mostra pentimento". Sono queste le parole di Concetta Serrano, mamma di Sarah Scazzi. La donna ha espresso a Tgcom24 i suoi sentimenti nel giorno in cui, a Taranto, si apre il processo sull'omicidio di sua figlia.

"Eravamo due famiglie che si frequentavano - ricorda Concetta - non capisco perché sia accaduto questo. La gelosia? Mah, non so se sia stata solo quella". In aula la donna non ha cercato lo sguardo della sorella Cosima e della nipote Sabrina, comparse dietro le sbarre e accusate dell'omicidio. "Per me sono due persone che hanno sbagliato e devono pagare".



La mamma di Sarah è in ansia anche perché non riesce a comprendere tutte i passaggi preliminari del processo. "Non starò a tutte le udienze, ma solo alle più important". Pensando poi alla composizione della Corte d'Assise commenta: "Il presidente è donna, sette giudici su otto sono donne. Le donne sono più agguerrite, questo mi dà fiducia per una sentenza che faccia giustizia".