Monti: non tocco legge elettorale

21:36 - "Io provo pena per i politici che sono così trattati male dall'opinione pubblica". Il mio compito è "anche favorire una riconciliazione tra la classe politica e la gente", ha detto il premier Mario Monti da Fabio Fazio. E alla domanda sulla possibile riforma elettorale Monti risponde secco: "No, è un tema che spetta alla politica. La nostra agenda è piena". E Monti continuerà il suo impegno in politica? "Vedo anche altri valori nella vita...".