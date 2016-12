La lettera di Donato Bilancia a Umberto Parenti

- Ciao Umberto,credimi, soprattutto con te mi diventa difficilissimo trovare le parole giuste per dirti quanto sono dispiaciuto per quello che è successo. Come ho detto a tutti gli altri parenti delle vittime, stavo attraversando un periodo difficilissimo ma quel che è peggio è che mi ero lasciato trascinare nel consumo smodato di cocaina che, unito al turbamento provocatomi dagli avvenimenti negativi concentratisi fatalmente tutti in quel periodo, ha generato conseguentemente quel cocktail letale che ha determinato quanto poi è successo.

Tuo fratello era uno bravo ragazzo ed eravamo amici, ha avuto la sfortuna di avere a che fare con me nel periodo peggiore della mia vita.

Credimi, sono davvero pentito per il dolore provocato sia a te che alla tua famiglia ed è per questo che invoco il vostro perdono e vi supplico di concedermelo dal momento che, come ho detto, quello che ho fatto non è stato con volontà ma bensì è accaduto perché non ero più in condizione di ragionare. Potrebbe sembrarti una scusa di comodo però, come tu stesso hai potuto constatare di persona, la cattiveria non mi è mai appartenuta, anzi, ero una persona talmente brava da essere da sempre considerato un po’ uno scemulon.

Anche se sicuramente di minor importanza, devo dirti che, non appena possibile, darò anche a te un po’ di denaro che sarà da considerare come un acconto sul risarcimento totale anche se non mi potrò mai e poi mai sentirmi a pari con te. Nel senso che mi sentirò sempre tuo debitore.

Se sulla scia delle ragioni sopra rappresentate credi di potermi perdonare, aspetto con ansia che tu mi scriva due righe, mi farai davvero felice e ti sarò eternamente grato.

In questa attesa, unitamente alla tua famiglia, vi invio un cordiale saluto.

Padova 16-02-2011



Donato Bilancia