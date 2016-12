Bilancia: lettera al fratello di una vittima

"Utilizza toni confidenziali, assurdi e inconcepibili. Si giustifica dicendo che era sotto effetto di cocaina in un periodo difficile della sua vita: non è vero, lui non ha mai fatto uso di stupefacenti. Poi dice che vuole darmi dei soldi. Noi non vogliamo avere a che fare con lui, ci lasci in pace. Deve dimenticarsi di noi, non vogliamo più sentir parlare di lui. Se ha qualcosa da dire chiama il giudice di sorveglianza e gli dice quel che deve dire. In questo momento abbiamo solo bisogno di dimenticare, anche se è impossibile. Però queste continue apparizioni, queste lettere, ci turbano profondamente. Lui è solo un narcisista. Faccio un appello ai media: ignoratelo".

La lettera, che Tgcom24 pubblica integralmente in esclusiva, Donato Bilancia si rivolge a Umberto Parenti, il fratello di una delle sue prime vittime, Maurizio Parenti, assassinato il 24 ottobre 1997, insieme alla moglie Carla Scotto, sottraendo 13 milioni e mezzo di lire in contanti e alcuni oggetti di valore, di cui poi si liberò. “Tuo fratello era una brava persona ed eravamo amici – scrive Bilancia nella lettera – purtroppo ha avuto la sfortuna di avere a che fare con me nel periodo peggiore della mia vita. Credimi, sono davvero pentito”. “Invoco il vostro perdono e vi supplico di concedermelo”. “Ti darò appena possibile un po’ di denaro come accredito sul risarcimento totale, anche se non mi potrò mai sentire a pari con te, sarò sempre tuo debitore” conclude.



Donato Bilancia è un assassino seriale italiano, condannato a 13 ergastoli per aver commesso una serie di 17 omicidi fra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte, in un arco di tempo di 6 mesi. È noto soprattutto come “il killer dei treni”, il serial killer delle prostitute e il mostro della Liguria. Potentino di origine, si trasferisce con la famiglia prima a Asti, poi a Capaccio (SA) e, nel 1956, a Genova. In famiglia, i rapporti con la madre, il padre e il fratello non sono facili e Donato inizia la poco lusinghiera carriera di ladro, come egli stesso si definisce. A 15 anni iniziano i suoi primi guai con la giustizia. Nel 1974 viene arrestato in flagranza di reato per furto e, nel 1976, per rapina. Ladro e con il vizio del gioco d'azzardo: nell'ambiente delle bische clandestine era noto con il nome di "Walter".