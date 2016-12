Meteo, prevale il bel tempo su tutte le regioni

- Nella giornata di oggi freddo e vento si attenueranno al Sud, in attesa già nella notte di un nuovo impulso di aria gelida dai Balcani che riporterà domani piogge e nevicate a bassa quota sulle regioni del medio Adriatico e al Sud. Oggi ancora nuvole e qualche debole nevicata sulle Alpi centrali di confine tra Lombardia e Alto Adige.

Una moderata nuvolosità interesserà anche la Puglia, la Calabria e la Sardegna occidentale con qualche goccia di pioggia possibile nei settori meridionali di Puglia e Calabria. Nel resto d’Italia bel tempo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte rapido peggioramento sul medio-basso Adriatico e al Sud.

Temperature massime pomeridiane in leggero rialzo al Nordovest, regioni centrali adriatiche e al Sud. Venti di Maestrale a tratti burrascosi in Sardegna; molto vento anche nelle Alpi per venti di Föhn. Un po’ meno ventoso rispetto a ieri al Sud.