Domenica di sole e vento forte

- La giornata di domenica vedrà ancora la prevalenza di sole in quasi tutta Italia, a parte un po’ di nuvole e qualche debole nevicata sulle Alpi centrali di confine tra Lombardia e Alto Adige. Un po’ di nuvolosità, comunque innocua, anche al Centro tra Toscana e Umbria, in Puglia, Calabria tirrenica e Sardegna occidentale.

Attenzione però perché sarà ancora una giornata molto ventosa sulle Isole maggiori, dove soffieranno venti burrascosi di Maestrale con raffiche fino a 80 Km/h, e nelle vallate alpine, dove i venti di Föhn raggiungeranno i 100 Km/h. Temperature minime in diminuzione con deboli gelate mattutine al Centronord, in rialzo invece le massime pomeridiane. In serata rapido peggioramento sul medio Adriatico e al Sud.

Già lunedì infatti nuove correnti gelide faranno irruzione in Italia provocando un nuovo peggioramento del tempo al Centrosud dove le giornate tra lunedì e mercoledì saranno caratterizzate da freddo intenso, venti forti, nuove piogge e nevicate fino a quote molto basse sulle regioni meridionali e del Medio Adriatico. Da giovedì, poi, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi sull’Italia portando tempo più stabile, temperature in rialzo ma anche il ritorno di nebbie in Valpadana.