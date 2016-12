La lotta all'evasione continua, nuovi controlli della Finanza a Genova, Portofino e Chiavari

- Dopo il blitz del 31 dicembre a Cortina, gli agenti del Fisco non mollano la presa e proseguono con i controlli a tappeto. Nel mirino questa volta sono finite Genova e città limitrofe, tra cui Portofino, Chiavari, Camogli e Rapallo, tutte zone frequentate da vip e mete di diversi eventi mondani.

Il giorno dell'Epifania, per tutta la Riviera ligure, trenta agenti delle Fiamme Gialle hanno effettuato 150 controlli a sorpresa, con lo scopo dichiarato di combattere l'evasione fiscale.

Svariati gli obiettivi: da bar alla moda e ristoranti frequentati dai vip a discoteche e locali di tendenza. Non sono mancate poi ispezioni a tappeto per boutique e negozi vari, ma anche per automobili, moto e barche di lusso.

I controlli straordinari hanno già dato i primi effetti. Oltre alla naturale lievitazione del numero di scontrini emessi, infatti, un commerciante su dieci è stato multato per non aver rilasciato lo scontrino fiscale. Dato comunque in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, dove i "furbetti" erano il 25%.

Per gli altri risultati bisognerà attendere qualche giorno. Chissà se i riscontri saranno paragonabili a quelli ottenuti nella località sciistica di Cortina, dove oltre quaranta auto di grossa cilindrata erano risultate intestate a finti poveri, che dichiaravano come reditto nel 2010 meno di 30mila euro lordi.