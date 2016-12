Meteo, weekend di bel tempo

foto Tgcom24 Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:33 - Sarà un fine settimana all'insegna del sole in quasi tutta Italia, quello iniziato oggi, anche se le giornate rimarranno piuttosto ventose al Sud e decisamente fredde nelle ore notturne e del primo mattino. Le correnti gelide si stanno però gradualmente spostando sui Balcani, favorendo così un miglioramento del tempo. - Sarà un fine settimana all'insegna del sole in quasi tutta Italia, quello iniziato oggi, anche se le giornate rimarranno piuttosto ventose al Sud e decisamente fredde nelle ore notturne e del primo mattino. Le correnti gelide si stanno però gradualmente spostando sui Balcani, favorendo così un miglioramento del tempo.

Oggi molte nuvole e qualche nevicata fino a quote molto basse soltanto sul settore alpino più settentrionale. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello: solo qualche nube innocua, specie a inizio giornata, sulle estreme regioni meridionali. Temperature massime in calo in Valpadana, in generale in leggero rialzo invece nel resto del Paese. Intensi venti di Tramontana, fino a 60-70 km/h, al Sud e Isole Maggiori.



Domani, domenica 8 gennaio, ancora nuvole e qualche nevicata sulle Alpi. Qualche nuvola in più, comunque innocua, anche sulle regioni meridionali. Sempre bello altrove. Temperature pomeridiane quasi ovunque in leggera crescita. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole Maggiori.



Un morto nell'Agrigentino

E' di un morto, diversi feriti, cartelloni divelti e alberi abbattuti il bilancio del maltempo che ha colpito ieri la Sicilia sferzata dal vento, dalla grandine e da piogge intense. A Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, un uomo di 46 anni è morto caduto in un dirupo con la sua auto; a Gela una donna è rimasta ferita alla testa colpita dalla tettoia del terrazzo, ma le sue condizioni non sono gravi.



Il forte vento che per l'intera giornata ha creato disagi nell'isola ha divelto alcune doghe della copertura di una parte dell'aeroporto di Palermo, costringendo i vigili del fuoco a chiudere per alcune ore la rampa che conduce nell'area arrivi.