Genitori e disabili, intervieni in tv

- Appena tre giorni fa, la cronaca ha portato alla ribalta una questione delicata, che deve far riflettere. È la storia di una donna che, alla trentaduesima settimana di gravidanza, ha scoperto che il figlio che portava in grembo sarebbe nato affetto da nanismo. Dopo un parto programmato alla trentottesima settimana, lo ha fatto nascere ma, senza neppure guardarlo, se ne è andata. Siamo a Roma e la madre in questione è una donna italiana, senza particolari problemi economici. Episodi come questo fanno riflettere: quali sono le ragioni che si nascondono dietro una scelta del genere?