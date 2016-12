Lotteria Italia, i 5 milioni di euro vanno a Napoli

- La dea bendata ha deciso. I cinque milioni di euro in palio per il primo premio della Lotteria Italia sono andati al biglietto G113669 venduto a Napoli. Ecco gli altri premi di prima categoria: due milioni di euro al biglietto I701550 venduto a Modena, 1,5 mln al biglietto C662975 venduto a Castelnuovo di Porto (Rm), un milione al C400105 venduto a Roma, 500mila euro al B821811 venduto a Paderno Dugnano (Mi), 250mila al G326276 venduto a Torino.

Numero Venduto a Premio







F 559279 Genova 50.000

G 255749 S. Arcangelo di Romagna (RN) 50.000

L 246111 Guidonia Montecelio (RM) 50.000

C 661289 Gonars (UD) 50.000

D 378566 Castel S. Pietro Terme (BO) 50.000

A 280642 Norcia (PG) 50.000

M 348900 Orbassano (TO) 50.000

I 713805 Frascati (RM) 50.000

E 371340 Torri di Qaurtesolo (VI) 50.000

L 158683 Arco (TN) 50.000

M 772418 Salvaterra (RE) 50.000

I 327199 Botrugno (LE) 50.000

E 082108 Caserta 50.000

A 039310 S. Elpidio a Mare (AP) 50.000

A 591150 Roma 50.000

D 663846 Milano 50.000

E 223340 Romano d'Ezzelino (VI) 50.000

F 759227 Milano 50.000

L 504645 Lecco 50.000

D 398023 Pontassieve (FI) 50.000

M 119775 Sesto S. Giovanni (MI) 50.000

G 355362 Piacenza 50.000

G 763286 S. Mango Piemonte (SA) 50.000

I 636106 Roma 50.000

B 796300 Caponago (MI) 50.000

D 730797 Saronno (VA) 50.000

G 521514 Borgone Susa 50.000

E 435671 Cisterna di Latina (LT) 50.000

I 167138 Tirano (SO) 50.000

F 572803 Bari 50.000



(nella seconda pagina tutti i biglietti vincenti di terza categoria)











E' in via del Cassano, in una zona popolare a metà strada tra i quartieri napoletani di Capodichino e Secondigliano, lungo la linea di confine col Comune di Casavatore, la ricevitoria in cui è stato venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia. L'esercizio è gestito dalla signora Clara Inneguale e si trova alle spalle dell'Aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, lungo una strada che segna il confine della periferia estrema della città.Venerdì, giornata festiva, la tabaccheria è rimasta chiusa. Il negozio è frequentato da tantissimi giocatori in quanto si tratta di un centro in cui è possibile effettuare le giocate del lotto ed anche le scommesse sugli avvenimenti sportivi. Il quartiere è densamente abitato ed è facile immaginare che il giocatore che si è aggiudicato il premio possa essere una persona del posto.si aggiudicano 50mila euro.