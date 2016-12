La lotta all'evasione non si ferma, dopo Cortina altre località vip nel mirino degli 007 del Fisco

foto Ansa Correlati Cortina, Zaia: il Fisco vada a controllare il Sud

Le false dichiarazioni - di Mario Giordano

Arrivano gli ispettori, boom di scontrini 10:39 - Non è finita qui. Il blitz degli agenti del Fisco a Cortina era solo l'antipasto e, nonostante le polemiche, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che saranno prese di mira altre località vip. Si fa sempre più serrata quindi la battaglia contro gli evasori fiscali tanto che al confine con la Svizzera sono tornati anche i controlli sui treni. I finanzieri hanno potenziato i controlli per evitare possibili fughe di capitali. - Non è finita qui. Il blitz degli agenti del Fisco a Cortina era solo l'antipasto e, nonostante le polemiche, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che saranno prese di mira altre località vip. Si fa sempre più serrata quindi la battaglia contro gli evasori fiscali tanto che al confine con la Svizzera sono tornati anche i controlli sui treni. I finanzieri hanno potenziato i controlli per evitare possibili fughe di capitali.

Dove c'è fumo qualche volta c'è anche l'arrosto per questo gli 007 del Fisco hanno deciso di battere a tappeto le località preferite dai vip, anche perché l'evasione più forte non si annida certo nei quartieri popolari o d'inverno tra gli stabilimenti balneari chiusi.



Questa l'indicazione che arriva dall'Agenzia delle Entrate dopo il clamore e le polemiche suscitate dal blitz di Cortina. E non si tratta, spiega il numero uno dell'Agenzia Attilio Befera.



Finanzieri sui treni verso la Svizzera

E che il clima sia cambiato lo si capisce anche al confine con la Svizzera. Secondo quanto riporta il quotidiano "La provincia di Como", agenti delle Fiamme Gialle salgono sui treni diretti fuori Italia. Ufficialmente per fornire un servizio, quello del timbro "tax free" per i turisti che chiedono di non pagare l'Iva essendo residenti fuori dall'Ue. Informalmente anche per controllare casi sospetti ed evitare fughe di capitali o di opere d'arte verso le banche elvetiche.



GdF: "L'evasione ha superato la tolleranza"

"La soglia della tolleranza è stata superata. L'indecenza di nulla tenenti che possiedono macchine di lusso, barche e jet privati comincia a essere a essere avvertita dall'opinione pubblica come un oltraggio. Che pesa sulla coscienza e sulle tasche di ognuno di noi. Perché significa maggior pressione fiscale su chi le tasse le paga". In un'intervista a 'la Repubblica', il generale Bruno Buratti, comandante del reparto Operazioni della Guardia di Finanza, va oltre la polemica politica scatenata dal "caso Cortina" e assicura: "con il lavoro di intelligence colpiremo tutti gli altri illeciti collegati a fenomeni evasivi".