La situazione in Europa 23:22 - Ci si attende un weekend festivo all'insegna del gelo. Venerdì forti venti settentrionali hanno accompagnato una massa d’aria fredda che scivolerà sulle nostre regioni orientali diretta verso il Mediterraneo. Per il giorno dell'Epifania il tempo è stato instabile su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia con rovesci e temporali; fenomeni più insistenti in Puglia e nel nord dell’isola, più deboli sulle coste campane. - Ci si attende un weekend festivo all'insegna del gelo. Venerdì forti venti settentrionali hanno accompagnato una massa d’aria fredda che scivolerà sulle nostre regioni orientali diretta verso il Mediterraneo. Per il giorno dell'Epifania il tempo è stato instabile su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia con rovesci e temporali; fenomeni più insistenti in Puglia e nel nord dell’isola, più deboli sulle coste campane.

Giornata molto ventosa ovunque per venti settentrionali, con raffiche oltre gli 80 km/h su Isole, basso Adriatico e Ionio. Mari agitati o molto agitati. Temperature minime il lieve rialzo al Nord, quindi il rischio di gelate mattutine rimane basso. Temperature massime in calo lungo l’Adriatico e al Sud. Brusco calo termico nella notte tra venerdì e sabato.



Voli cancellati a Palermo

Due voli diretti a Palermo, provenienti da Verona (Ryanair) e da Milano-Linate (AirOne), sono stati dirottati negli aeroporti di Trapani e Catania a causa del maltempo che imperversa sul capoluogo siciliano. Dirottato a Catania anche un volo proveniente da Pisa che poi è ripartito vuoto per la cittadina toscana, lasciando a terra a Palermo più di 180 passeggeri che aspettavano all'imbarco. Non si sa quando potranno partire.



Canale di Sicilia, nave alla deriva

Una nave battente bandiera delle Antille Olandesi si trova alla deriva nel canale di Sicilia. Si è sganciata da un rimorchiatore che la stava portando in Turchia. Lo stesso rimorchiatore sta cercando di agganciarla. Emesso un avviso di pericolo per i naviganti.



Albero sui binari, deraglia treno a Lucca

Un treno è deragliato a Lucca, a causa di un albero finito sui binari. La linea verso Aulla è rimasta bloccata fino alle 20. Nessun ferito tra i passeggeri del convoglio, formato da poche carrozze. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere il locomotore, uscito dai binari dopo l'impatto con la pianta, forse abbattuta dal vento. Secondo una ricostruzione, il primo elemento del convoglio è deragliato inclinandosi su un lato. Il treno era diretto a Lucca e proveniva dalla Garfagnana.



Vento su Sicilia e Calabria, in tilt i traghetti

Forte raffiche di vento hanno colpito la Sicilia. Bloccati i collegamenti con le isole minori. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti delle Eolie. A Lipari si sono rifugiate tre navi cisterna. A Palermo sono tanti i cartelloni pubblicitari caduti a terra e gli alberi spezzati. Vento forte, pioggia e mareggiate anche in Calabria. Sono numerosi dalle prime ore del mattino gli interventi dei vigili del fuoco nelle cinque province per i disagi provocati dalla caduta di alberi e di cartelloni stradali a causa delle intense raffiche di vento che interessano la regione.



Feriti su traghetto Messina-Salerno

Tre persone sono rimaste ferite lievemente a causa della rottura di un oblò sul traghetto Cartour partito giovedì dopo la mezzanotte da Messina e diretto a Salerno dov'è giunto dopo le 9 di venerdì. A causa del forte vento e delle onde, sulla nave sarebbe suonato più volte il segnale di allarme che invita i passeggeri a radunarsi sul ponte per un'emergenza.



Cervinia, sulle cime -21 gradi

Raffiche di vento fino a 260 chilometri orari e temperatura di -21 gradi centigradi. E' la situazione sui 3.480 metri di Plateau Rosà, nel comprensorio sciistico sopra Cervinia. Nella località turistica valdostana la bufera imperversa da ormai 24 ore, provocando problemi alla circolazione e alle linee telefoniche. A punta Hellbronner, 3.460 metri, nel massiccio del Monte Bianco, alle 16 la temperatura era di -20 gradi con il vento che soffiava a 70 chilometri orari.