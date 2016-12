foto LaPresse 19:24 - "L'uccisione di una bambina di pochi mesi e del suo papà avvenuta sotto il portone di casa è un fatto che crea sgomento e che non può lasciare indifferenti. Ma lo Stato è presente e lo dimostrerà". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, al termine della riunione al Viminale dedicata al delitto di Roma. "Non dobbiamo trascurare alcun settore, concentrando l'operatività delle forze dell'ordine su obiettivi mirati". - "L'uccisione di una bambina di pochi mesi e del suo papà avvenuta sotto il portone di casa è un fatto che crea sgomento e che non può lasciare indifferenti. Ma lo Stato è presente e lo dimostrerà". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, al termine della riunione al Viminale dedicata al delitto di Roma. "Non dobbiamo trascurare alcun settore, concentrando l'operatività delle forze dell'ordine su obiettivi mirati".

"Preso atto dell'analisi dei fatti e dell'imponente sforzo che è in atto, anche sul piano investigativo, per l'individuazione dei responsabili e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Roma, ha dato indicazione per un'ulteriore e decisa intensificazione delle azioni di prevenzione e contrasto", ha spiegato il ministro dell'Interno.



"Dobbiamo dare un segnale di grande attenzione alla comunità ma anche restituirle serenità - ha aggiunto -. A conclusione della riunione è stato confermato, in prosecuzione delle misure già disposte, l'immediato incremento su Roma delle unità delle forze di polizia, nel quadro degli impegni assunti con il recente 'Patto per la sicurezza'". Il ministro ha poi espresso "i sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla comunità cinese così duramente colpita".



Roma, in arrivo 130 poliziotti in più

Sono in arrivo, da domani, i primi 130 uomini delle forze dell'ordine a Roma stabiliti nel terzo patto per Roma sicura che prevede in tutto 400 uomini entro la fine di gennaio. Lo ha riferito il vicesindaco di Roma Sveva Belviso uscendo dal Viminale al termine del vertice con il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri.



Ambasciata ai cinesi: "State attenti"

L'ambasciata cinese in Italia invita i propri concittadini ad aumentare l'attenzione dopo il duplice omicidio di ieri sera a Roma. "Invitiamo i cittadini cinesi in Italia a rafforzare la propria consapevolezza a garanzia della sicurezza personale - si legge in una nota - Sollecitiamo altresì la parte italiana perché prenda tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza personale e patrimoniale dei cittadini cinesi in Italia".