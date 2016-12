foto Dal Web Correlati Scontro sul "totoincasso" di Ferragosto 18:35 - Contattare imediatamente il Servizio Clienti e chiedere la sostituzione della cintura: "Può aprirsi improvvisamente durante l'utilizzo, con conseguente rischio di caduta". E' la raccomandazione che l'Ikea fa, anche dall'homegage del proprio sito, agli acquirenti del seggiolone "Antilop". Il modello "incriminato" è quello prodotto dal fornitore n. 17389 tra giugno del 2007 e il settembre del 2011. - Contattare imediatamente il Servizio Clienti e chiedere la sostituzione della cintura: "Può aprirsi improvvisamente durante l'utilizzo, con conseguente rischio di caduta". E' la raccomandazione che l'Ikea fa, anche dall'homegage del proprio sito, agli acquirenti del seggiolone "Antilop". Il modello "incriminato" è quello prodotto dal fornitore n. 17389 tra giugno del 2007 e il settembre del 2011.

Secondo stime non ufficiali, di questo prodotto sarebbero stati prodotti nel mondo oltre un milione di esemplari ma la multinazionale svedese dell'arredamento "ha ricevuto otto segnalazioni relative all'apertura della cintura, tra cui tre incidenti in cui il bambino ha riportato delle lesioni lievi causate dalla caduta dal seggiolone".



Numero del fornitore e data di produzione sono riportati sotto il sedile: "I clienti che hanno acquistato un seggiolone Antilop sono invitati a controllare il numero del fornitore e la data di produzione. Se il numero del fornitore è 17389 e la data di produzione è 0607-0911 (anno e mese), i clienti sono invitati a recarsi in un negozio Ikea o a contattare il Servizio Clienti Ikea al numero verde 800/924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato, per ricevere gratuitamente la sostituzione della cintura".