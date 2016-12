Apple, tribunale di Milano respinge l'istanza Samsung: nessuno stop alle vendite dell'iPhone

foto Dal Web 18:14 - Buone notizie per Apple. Il tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta cautelare di sospendere la vendita in Italia dell'iPhone 4S avanzata lo scorso ottobre da Samsung nella causa civile contro il colosso di Cupertino. L'azienda sudcoreana ha intrapreso una battaglia legale in diversi Paesi per la protezione dei propri brevetti nella produzione di smartphone. - Buone notizie per Apple. Il tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta cautelare di sospendere la vendita in Italia dell'iPhone 4S avanzata lo scorso ottobre da Samsung nella causa civile contro il colosso di Cupertino. L'azienda sudcoreana ha intrapreso una battaglia legale in diversi Paesi per la protezione dei propri brevetti nella produzione di smartphone.

Nel provvedimento, epositato dal giudice civile Marina Tavassi, il magistrato non entra però nel merito sul presunto "scippo" di alcuni brevetti a Samsung per produrre il nuovo iPhone 4s. Non è escluso dunque che Samsung cerchi di ottenere una pronuncia dettagliata presentando un altro ricorso all'autorità giudiziaria. Samsung si è già vista respingere una richiesta simile il mese scorso in Francia.



Samsung: "Delusi dalla decisione del giudice"

In una nota Samsung si definisce "delusa" per la decisione del Tribunale di Milano di non sospendere la vendita dell'Iphone4s targato Apple e spiega che metterà in atto tutte le inziative possibili per proteggere i diritti relativi alla proprietà intellettuale e bloccare quella che definisce "la libera corsa" alla sua tecnologia. L'azienda sudcoreana accusa Apple di "avere usato senza licenza" la sua "proprietà intellettuale" nella creazione del nuovo dispositivo.