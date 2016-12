Caos in Siria, Alitalia sospende i voli verso Damasco fino al prossimo 29 marzo

foto Ansa 17:35 - L'Alitalia ha annunciato che sospenderà i suoi collegamenti aerei diretti con la Siria a partire dal 12 gennaio. I passeggeri diretti a Damasco o in partenza dalla capitale siriana, fa sapere la compagnia di bandiera italiana, saranno dirottati all'aeroporto di Beirut. Nella comunicazione, in cui si spiega che i voli da e per la Siria riprenderanno il 29 marzo, non si precisa il motivo della sospensione dei voli. - L'Alitalia ha annunciato che sospenderà i suoi collegamenti aerei diretti con la Siria a partire dal 12 gennaio. I passeggeri diretti a Damasco o in partenza dalla capitale siriana, fa sapere la compagnia di bandiera italiana, saranno dirottati all'aeroporto di Beirut. Nella comunicazione, in cui si spiega che i voli da e per la Siria riprenderanno il 29 marzo, non si precisa il motivo della sospensione dei voli.

La compagnia di bandiera italiana ha avvertito i suoi clienti, nella newsletter inviata via email e datata 3 gennaio 2012 ("AZ News no.02"), che i voli diretti da e per la Siria riprenderanno per la stagione estiva il prossimo 29 marzo.



Nella comunicazione non si precisa il motivo della sospensione dei voli. La Siria è da oltre dieci mesi scossa da proteste popolari anti-governative, represse nel sangue dal regime e in alcune regioni sfociate negli ultimi mesi in rivolta. Secondo attivisti, quasi 6.000 persone (di queste circa 5.000 sono civili) sono state uccise dalle forze lealiste dal 15 marzo ad oggi, mentre i media ufficiali attribuiscono a terroristi l'uccisione di oltre 2.000 tra militari e civili.



Osservatori Lega Araba chiedono aiuto all'Onu

Gli osservatori della Lega Araba hanno commesso "alcuni errori" durante la missione in Siria, e per questo motivo potrebbero avvalersi del sostegno delle Nazioni Unite. Lo ha detto il primo ministro del Qatar, Hamad bin Jassim al-Thani, dopo un incontro a New York con il segretario generale dell'Onu Ban ki-Moon. Come confermato dal Palazzo di Vetro, al centro della riunione tra il premier e il segretario generale è stata la discussione delle misure pratiche attraverso le quali l'Onu può appoggiare la missione degli osservatori in Siria. Al Thani, che guida la taskforce della Lega Araba, non ha spiegato quali errori siano stati fatti, ma ha dichiarato di "guardare all'esperienza delle Nazioni Unite", spiegando che intende chiedere un "aiuto tecnico" all'organizzazione internazionale, essendo questa la prima missione del genere per la Lega.



Gli oppositori di Assad: "Mimetizzano le auto"

L'opposizione al regime di Assad ha detto che i militari avrebbero dipinto i propri veicoli di blu per farli sembrare mezzi della polizia, come mostrato da video amatoriali. Altri video mostrano gli osservatori, che indossano una giacca arancione, all'interno di una macchina bianca circondata da persone che urlano chiedendo la rimozione di Assad e protestano per la presenza di una scorta militare nell'auto. Un altro filmato ancora mostra gli osservatori far visita ad alcune donne e ai loro figli, che hanno perso familiari nelle recenti violenze.