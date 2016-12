Parolisi lunedì vedrà sua figlia

15:30

- Lunedì 9 gennaio Salvatore Parolisi potrà incontrare sua figlia per la prima volta da quando si trova in carcere, come ha riferito l'avvocato della famiglia Rea, Marco Capone. L'incontro avverrà senza che siano rispettate tutte le procedure preparatorie, come stabilito dall'ordinanza del Tribunale per i minori di Napoli, ha detto ancora Capone, secondo il quale "questo incontro danneggerà la famiglia e la piccola".