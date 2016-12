Equitalia, busta con proiettile

foto LaPresse

15:18

- Una lettera con un proiettile è stata recapitata questa mattina all'ufficio di Equitalia a Livorno, in via dell'Indipendenza, in pieno centro città. La busta era indirizzata al direttore della sede, al quale però non è mai arrivata. Fortunatamente il personale incaricato di smistare la posta si è insospettito ed è subito scattata la telefonata alla polizia, seguita dalla scoperta del proiettile all'interno della busta.