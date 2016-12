Intercettati tre giocatori del Napoli

A rivelarlo è il prossimo numero del settimanale Panorama, in edicola da giovedì 5 gennaio. L'indagine in questione riguarda i cosiddetti ''reati da stadio'' ed è coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Melillo: oggetto delle attenzioni della procura sono partite degli azzurri giocate negli ultimi due anni. Tra queste figurano Napoli-Parma, Sampdoria-Napoli e Lecce-Napoli, di cui già si era parlato negli ultimi mesi, ma sarebbero sono state esaminate anche le immagini di Milan-Napoli del 28 febbraio 2011, terminata 3-0 per i rossoneri.

Sembra che Cannavaro sarebbe stato intercettato solo per capire come lo spogliatoio reagisse alle proposte esterne di combine, mentre Mascara ha affermato a Panorama di non essere mai stato convocato in procura. Gianello invece, indagato per frode sportiva, era già stato indagato a giugno.

Ci sarebbero diversi punti di contatto, scrive Panorama, tra le inchieste napoletane e quella sul calcioscommesse condotta dalla Procura di Cremona.