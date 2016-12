Liberalizzazioni,Cgil: no a decreti

12:13

- La Cgil scrive al governo su Twitter riguardo alle liberalizzazioni: "Professori, i nuovi orari dei negozi si concordano in regione e nelle città, non si decidono a Roma per decreto". "Liberalizzare gli orari dei negozi favorisce i grandi centri commerciali contro i piccoli esercizi di prossimità, non aiuta la concorrenza", aggiunge il sindacato guidato da Susanna Camusso.