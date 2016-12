foto Ansa 16:12 - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del coordinatore del Pdl, Denis Verdini e del senatore Marcello dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sulla P3. Sono accusati, assieme ad altre 18 persone, di aver violato la Legge Anselmi costituendo un comitato d'affari segreto volto a influenzare illegalmente diverse istituzioni, a beneficio dell'ex governo Berlusconi, con la complicità di giudici e politici. - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del coordinatore del Pdl, Denis Verdini e del senatore Marcello dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sulla P3. Sono accusati, assieme ad altre 18 persone, di aver violato la Legge Anselmi costituendo un comitato d'affari segreto volto a influenzare illegalmente diverse istituzioni, a beneficio dell'ex governo Berlusconi, con la complicità di giudici e politici.

Tra gli indagati, oltre a Verdini e Dell'Utri, ci sono anche Flavio Carboni, uomo d'affari, Pasquale Lombardi, ex giudice tributario, e Arcangelo Martino, imprenditore. Per la procura di Roma sarebbero loro le "menti" della cosiddetta P3, un sodalizio impegnato "a realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso d'ufficio, illecito finanziamento dei partiti, diffamazione e violenza privata", per "condizionare il funzionamento degli organi costituzionali".