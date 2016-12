foto LaPresse 11:08 - L'Aidaa (Associazione nazionale difesa animali e ambiente) ha reso noto che negli ultimi 20 anni gli italiani resi invalidi a causa dei botti sono 17mila, di cui oltre 2.500 nella sola Campania. Sono invece 5.000 le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità a causa dei botti esplosi da altri mentre gli animali uccisi sarebbero circa 30.000. Quest'anno i feriti sono stati 561, di cui oltre 70 bambini. Sulla base di questi numeri l'associazione ha deciso di promuovere una petizione per mettere fuori legge i petardi, non solo a Capodanno. - L'Aidaa (Associazione nazionale difesa animali e ambiente) ha reso noto che negli ultimi 20 anni gli italiani resi invalidi a causa dei botti sono 17mila, di cui oltre 2.500 nella sola Campania. Sono invece 5.000 le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità a causa dei botti esplosi da altri mentre gli animali uccisi sarebbero circa 30.000. Quest'anno i feriti sono stati 561, di cui oltre 70 bambini. Sulla base di questi numeri l'associazione ha deciso di promuovere una petizione per mettere fuori legge i petardi, non solo a Capodanno.

L'iniziativa verrà portata avanti dal comitato nazionale: "Basta botti" e sarà aperta a tutti con lo scopo di: "Avviare campagne ed iniziative a livello nazionale e locale per mettere definitivamente fuori legge i botti che ogni anno a San Silvestro (ma non solo) mietono morte tra uomini e animali, e che ogni fine anno fanno finire in ospedale centinaia di persone ferite e colpite da questi veri e propri ordigni di guerra".



La prima azione del comitato sarà la consegna al ministro dell'Interno Rosanna Cancellieri delle firme raccolte grazie alla petizione. Quest'ultima ha già visto l'adesione di quasi 12.000 persone e continuerà fino all'8 gennaio.



Il comitato prevede inoltre di avviare una serie di contatti con le autorità locali di ciascun comune in cui sarà presente per far si che il divieto dei botti sia previsto all'interno del regolamento di polizia municipale e per chiedere ai consigli comunali di votare mozioni anti-botti.