foto LaPresse 16:20 - La crisi non risparmia neanche il "sacro". E così a Fontanelle di Treviso la chiesa guidata da don Stefano Taffarel chiude i battenti per l'inverno per riaprire a Pasqua. O comunque quando farà più caldo. Perché le offerte sono talmente esigue che non ci sono neanche i soldi per il riscaldamento. I fedeli lo hanno saputo poco prima di Natale. - La crisi non risparmia neanche il "sacro". E così a Fontanelle di Treviso la chiesa guidata da don Stefano Taffarel chiude i battenti per l'inverno per riaprire a Pasqua. O comunque quando farà più caldo. Perché le offerte sono talmente esigue che non ci sono neanche i soldi per il riscaldamento. I fedeli lo hanno saputo poco prima di Natale.

Sul notiziario parrocchiale il parroco ha dato la triste notizia, che è stata poi ripresa dai giornali locali, che hanno dato grande risonanza all'evento. I parrocchiani di don Stefano evidentemente negli ultimi tempi hanno sofferto anche loro la grande crisi, e così le loro offerte durante la messa sono sempre più povere, domenica dopo domenica.



Le offerte, scrive infatti la "Tribuna di Treviso", non consentono al parroco di pagare le spese per l'elettricità e il riscaldamento della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e così l'edificio religioso aprirà in inverno solo in occasioni di funerali e feste particolari.



Nel frattempo le celebrazioni saranno spostate in una chiesa più piccola, in centro a Fontanelle. Le dimensioni ridotte aiutano: riscaldare quella chiesa costa infatti molto meno rispetto all'edificio principale della località.