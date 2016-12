foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:16 - Nuvole e piogge torneranno sull’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione che tra oggi e domani attraverserà il nostro Paese da Nord a Sud. - Nuvole e piogge torneranno sull’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione che tra oggi e domani attraverserà il nostro Paese da Nord a Sud.

Dopo una breve tregua che ci ha regalato un inizio 2012 all’insegna del sole, ecco dunque ancora le nuvole e le piogge per una prima perturbazione in tutta Italia. Nel resto della settimana altre due perturbazioni raggiungeranno le nostre regioni, interessando questa volta in maniera particolare il Centro-sud.



Il maltempo che arriva dall'Atlantico, prevede il centro Epson Meteo, tra oggi e domani porterà piogge su gran parte dell’Italia, con nevicate sulle Alpi e venti intensi su quasi tutti i mari; mentre le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma.



Un’altra debole perturbazione, accompagnata da qualche pioggia al Centrosud, attraverserà la nostra Penisola nella giornata di mercoledì.



Oggi avremo dunque una prevalenza di tempo bello soltanto in Puglia, Basilicata e Calabria, molte nuvole invece sul resto del Paese, con piogge su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; nevicate sulle Alpi al di sopra di 800-1000 metri.



Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in crescita invece al Centrosud. Venti in rinforzo nel corso della giornata. Domani prevalenza di tempo bello al Nordovest. Nuvole invece sul resto d’Italia, con piogge che nel corso del giorno bagneranno Romagna, regioni centrali adriatiche, Campania, Calabria e Sicilia. Temperature pomeridiane in leggero rialzo al Nord; stazionarie o in lieve calo altrove. Ventoso su tutti i mari.