Arriva il gelo: nel weekend crollo termico e neve fino a bassa quota

Previsioni per giovedìIn mattinata nuvolosità in rapido aumento in tutto il Centronord, con le prime nevicate a bassa quota su Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Piogge sparse invece su Liguria e alta Toscana, in estensione col passare delle ore al resto della Toscana, all'Emilia e, soprattutto dal pomeriggio, a Lazio, Umbria, Marche, Romagna, basso Veneto e Venezia Giulia. Nella seconda parte della giornata qualche locale piovasco non è escluso anche in Campania.

Nevicate fino a quote molto basse su Alpi occidentali, entroterra ligure, Emilia occidentale, ed estremo sud della Lombardia. Mentre la quota neve, inizialmente attorno agli 800-1000 metri, si alzerà in serata al di sopra dei 1300-1500 metri. Nella notte tendenza a un rapido miglioramento su gran parte delle regioni settentrionali, mentre le precipitazioni si intensificano al Centro, interessando in parte anche l'Abruzzo e il Molise.

Temperature massime in calo al Centronord, con la diminuzione più marcata sulle regioni settentrionali: in temporaneo rialzo invece in Sardegna. Venti di Libeccio in rinforzo su quasi tutti i mari.