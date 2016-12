Arriva il caldo africano, picchi di 35 gradi e aumento dell'umidità

28 giugno 2015 Arriva il caldo africano, picchi di 35 gradi e aumento dellʼumidità Da metà settimana clima torrido in Italia. E potrebbe durare fino alla metà del mese di luglio

Inizia la vera estate, con temperature altissime e umidità in grado di renderle ancora meno sopportabili. A metà settimana giungerà infatti anche sull'Italia l'Anticiclone africano che trasformerà in una vera e propria fornace Francia e Spagna. Non si tratterà di un breve passaggio: il grande caldo, con picchi fino a 35 gradi, potrebbe infatti interessare la Penisola fino alla metà del mese di luglio.

"L'Anticiclone delle Azzorre proverà a tenere a bada ancora per un po' le torride masse d'aria tropicali, che nel frattempo si stanno organizzando nell'entroterra nord-africano, regalandoci il volto più piacevole dell'estate, fatto di bel tempo e temperature non eccessivamente elevate, a parte qualche breve rovescio o temporale che potrà ancora sfuggire al controllo dell'alta pressione - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. Nei primi giorni di settimana prossima l'Anticiclone Nordafricano comincerà a rigonfiarsi di aria calda sahariana, puntando dapprima verso la Penisola Iberica, poi, da mercoledì, anche verso i Paesi europei a Nord e a Est, finendo per abbracciare anche l'Italia. I Paesi più roventi saranno la Spagna (nelle zone interne, potremo registrare anche picchi di 44-45°C) e la Francia (con valori prossimi ai 40°C), ma farà molto caldo anche nei Paesi Bassi e in Inghilterra. Da metà settimana, quindi, la stagione comincerà a spingere sull'acceleratore proiettandoci nell'ambito di una duratura ondata di caldo che caratterizzerà tutta la prima parte di luglio, con temperature pomeridiane intorno ai 35 gradi".

Domenica di sole - Tempo decisamente soleggiato al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia. Nelle restanti regioni centro-meridionali non mancheranno i fenomeni di instabilità a causa di una perturbazione in transito sull'Europa orientale, che sta lambendo la Penisola: il cielo del Centrosud sarà quindi a tratti nuvoloso, con alcuni rovesci e temporali che nel corso del giorno interesseranno le zone interne di Abruzzo e Molise, basso Lazio, Campania, Puglia meridionale, Basilicata e Calabria. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi verso sera. Temperature massime in aumento al Nord, Toscana e sulle isole; valori più contenuti lungo il basso Adriatico, dove insisterà ancora il vento da Nord, anche se in progressiva attenuazione.



Lunedì con qualche nube - Tempo prevalentemente soleggiato salvo passaggi di nubi alte, innocue, sul settore alpino centro-orientale, più fitte nel pomeriggio sull'Alto Adige nord-orientale e sulle Prealpi e Alpi friulane. Persiste una locale instabilità in Calabria, con possibili rovesci sul versante ionico. Temperature massime intorno o poco sopra i 30 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna, leggermente inferiori lungo l'Adriatico. Venti settentrionali in ulteriore attenuazione sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio; deboli altrove.

L'arrivo del caldo africano - Si conferma l'arrivo dell'ondata di calore che investirà l'Europa centro-occidentale e, a partire da mercoledì 1 luglio, anche l'Italia, con un progressivo aumento dell'afa e quindi del caldo percepito.



L'Italia non sarà l'obiettivo principale di questo caldo estremo, ma anche sul nostro territorio le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, raggiungendo i valori massimi tra giovedì e venerdì, in particolare al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, dove localmente si potrebbero superare i 35 gradi. Le regioni adriatiche e meridionali avvertiranno meno il caldo torrido grazie ad infiltrazioni di aria più fresca proveniente dai Balcani. Ma nel corso della seconda settimana di luglio il caldo tenderà ad invadere più equamente tutte le regioni.



La caratteristica principale di questa ondata di calore sarà la durata, perché potrebbe protrarsi per tutta la prima parte di luglio. Saliranno di giorno in giorno anche i tassi di umidità, con il fastidio dell'afa che tenderà ad aumentare: le temperature percepite saranno anche di 36-37 gradi e le notti diventeranno calde e umide, con un certo disagio fisico.