Aria torrida in arrivo sull'Italia Metà di luglio con tempo stabile

In gran parte dell'Europa si sta consolidando il rovente Anticiclone Nord-Africano che insisterà sulla nostra Penisola per molti giorni. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e senza piogge di rilievo probabilmente almeno fino a metà luglio; anche caldo e afa si faranno sempre più pesanti col passare dei giorni, soprattutto a partire da metà settimana, quando l'aria bollente di origine sahariana riuscirà a raggiungere le nostre regioni. In questa settimana il nucleo più caldo delle masse d'aria tropicale in risalita verso le alte latitudini rimarrà comunque a ridosso della zona fra la Spagna e la Francia dove si stanno già raggiungendo valori intorno ai 40 gradi, mentre in diverse zone del Centronord e sulla Sardegna, il caldo risulterà un po' appena più contenuto, pur con punte di i 35-36 gradi. La prossima settimana invece l'alta pressione africana punterà con più decisione verso la nostra Penisola causando così un ulteriore aumento del caldo afoso. Tutti i dettagli sull'ondata di calore.