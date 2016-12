30 novembre 2016 11:18 Aria artica sulla Penisola, clima invernale e forti venti al Sud e in Sicilia Brusco calo termico dovuto a una mini ondata di freddo. Allʼalba valori sottozero con gelate anche sulle zone di pianura

Le fredde correnti di origine artica oggi continueranno a scorrere sulle regioni meridionali dove quindi insisteranno un po’ di nuvole, con temperature che rimarranno piuttosto basse; al Centro-nord ci sarà una veloce rimonta dell’alta pressione che garantirà prevalenza di tempo bello e un sensibile rialzo termico.

Giovedì le fredde correnti artiche abbandoneranno anche le regioni meridionali e l’alta pressione estenderà ulteriormente la sua azione regalandoci una giornata che in gran parte d’Italia sarà caratterizzata da tempo soleggiato e temperature vicine a quelle normali per il periodo.



La situazione rimarrà tranquilla anche nell'ultima parte della settimana quando l’alta pressione, pur senza occupare con decisione la nostra Penisola, terrà lontane le perturbazioni garantendo così giornate di tempo in prevalenza stabile con temperature nel complesso normali per la stagione.



Qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle regioni adriatiche lambite da una depressione presente sull'Europa dell’est e infine attenzione alla nebbia che tornerà a svilupparsi in pianura al Nord e nelle valli del Centro. Il meteo dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per mercoledì: Qualche annuvolamento residuo al Sud e in Sicilia. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, con qualche nuvola in più solo sul medio versante adriatico a inizio giornata. Venti settentrionali in attenuazione, ancora moderati al Sud e in Sicilia, forti o molto forti sul mar Ionio.



Mari molto mossi o agitati i bacini meridionali, fino a molto agitato lo Ionio. Freddo pungente nelle prime ore del giorno, con gelate anche sulle zone di pianura; massime stazionarie o in ulteriore lieve calo al Sud, in leggero rialzo altrove. Registrati all’alba -5°C a Trento. -4°C a Novara, L’Aquila e Rieti, -3°C a Cuneo e Brescia, -2°C a Bologna, -1°C a Milano e Firenze.