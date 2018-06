Arezzo, si getta da cavalcavia per evitare arresto: ricoverato

Si è gettato da un cavalcavia per evitare l'arresto, facendo un volo di sette metri, e ora è ricoverato in ospedale con alcune fratture. Protagonista un 24enne di origine africana, colto in flagranza dai carabinieri mentre spacciava droga, nei pressi della stazione ad Arezzo, insieme a un altro africano. Mentre l'altro si è fatto arrestare senza alcuna resistenza, il 24enne è fuggito lanciandosi dal cavalcavia.